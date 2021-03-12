14 марта в Туле ограничат продажу алкоголя Фото: Алексей ФОКИН

Будут задействованы Казанская набережная, улица Металлистов, Крестовоздвиженская площадь. Поэтому 14 марта будет приостановлена продажа алкоголя в торговых точках, расположенных на расстоянии менее 1000 метров от мест празднования Масленицы с 12.00 до 18.00.

Кроме того, праздничные мероприятия «Широкая Масленица» будут проходить в Центральном, Пролетарском, Комсомольском парках и в парке «Патриот-Тула». Ограничения по продаже алкоголя будут распространяться вокруг парков с 12.00 до 21.30.