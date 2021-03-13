В Музейном квартале в Туле 13 марта отпразднуют масленицу Фото: Алексей ФОКИН

В филиале Исторического музея в Туле 13 марта пройдет театральный мастер-класс для юных туляков и гостей пряничной столицы. На мастер-классе с ребятами разыграют историю о рыцаре, принцессе и драконе.

Профессиональные актёры на мастер-классе будут разучивать с ребятами строфы из старинной баллады, погружаться традиции средневековой Европы. Потом ребята от 6 до 12 лет будут иметь возможность превратиться в актеров и отыграть спектакль вместе с профессиональными артистами.

Программа от театральной студии пройдёт только 13 марта, зато два раза. Начало в 12:00 и 14:00. Продолжительность программы два часа.