Жители одной из деревень Большой Тулы получали воду ненадлежащего качества Фото: Алексей ФОКИН

Жалобы от жителей деревни Крутое на качество водопроводной воды поступали неоднократно.

По итогам экспертизы, в пробах воды из скважины и водоразборной колонки в населенном пункте обнаружено превышение предельно допустимых норм составных частей химического состава. Таким образом, было установлено, что АО «Тулагорводоканал» оказывает жителям ненадлежащего качества услугу по подаче холодного водоснабжения.

В результате в отношении начальника участка СП «Ильинское» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.23 КоАП - нарушение нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами.