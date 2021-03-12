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Общество12 марта 2021 12:30

Жители одной из деревень Большой Тулы получали воду ненадлежащего качества

Таковы выводы проведенной на днях прокурорской проверки
Игорь КОПЫТОВ
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Жители одной из деревень Большой Тулы получали воду ненадлежащего качества

Фото: Алексей ФОКИН

Жалобы от жителей деревни Крутое на качество водопроводной воды поступали неоднократно.

По итогам экспертизы, в пробах воды из скважины и водоразборной колонки в населенном пункте обнаружено превышение предельно допустимых норм составных частей химического состава. Таким образом, было установлено, что АО «Тулагорводоканал» оказывает жителям ненадлежащего качества услугу по подаче холодного водоснабжения.

В результате в отношении начальника участка СП «Ильинское» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.23 КоАП - нарушение нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами.