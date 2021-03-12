В Туле на пересечении Оборонной и Некрасова автомобилист сбил ребенка на пешеходном переходе Фото: материалы пресс-служб

11 марта в 14:10 на пересечении улиц Оборонная и Некрасова в Туле, мужчина, управляя автомобилем «Daewoo Gentra», сбил на пешеходном переходе несовершеннолетнего мальчика. Ребенок переходил дорогу по правилам. В результате мальчика с травмами доставили в больницу.

Уважаемые водители! Тульская Госавтоинспекция призывает и вас быть внимательными к пешим участникам дорожного движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в тёмное время суток.

Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами. Особую осторожность следует проявлять в местах, где вероятно появление детей на проезжей части.