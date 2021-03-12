В Туле женщина нашла на улице телефон и перевела себе деньги с помощью установленного на нем приложения банка Фото: Алексей ФОКИН

Недавно стало известно о краже, совершенной благодаря случайной находке. В Зареченском районе женщина нашла на улице телефон. Она не растерялась, разблокировала его и зашла в приложение банка, в котором отображается информация о сумме денег, имеющихся на карте владельца.

С помощью этого приложения женщина просто перевела себе на карту 6,5 тысяч рублей. При проведении оперативных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение вероятной злоумышленницы. 40-летняя тулячка призналась в содеянном.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража».