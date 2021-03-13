Морозы отступают: 13 марта в Туле до -5 и небольшой снег Фото: Алексей ФОКИН

В начале марта, как это частенько бывает, погода не порадовала горожан теплом. Вдруг снова нагрянули сильные, по-настоящему зимние морозы.

Однако засилье зимы постепенно заканчивается. Уже с наступивших выходных в Туле и области ожидается потепление. Так, в субботу, 13 марта, в пряничной столице ожидается днем до -5 и снег. Весь день в городе будет пасмурно.

Кроме того, несмотря на слабые морозы, влажность воздуха ожидается довольно высокой — 85-91%. Ветер подует южный со скоростью 3,4-6 м/с.

А вот уже в воскресенье, 14 марта, в Туле столбик термометра уже поднимется до плюсовых значений. Стоит только надеяться, что в скором времени нас ждет настоящая теплая и солнечная весна.