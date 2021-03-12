В Тульской области основными продуктами торговали с завышением цен Фото: Алексей ФОКИН

Надзорное ведомство вместе с Федеральной антимонопольной службой, Федеральной службой государственной статистики и Комитетом Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку провели мониторинг цен на продукты и товары первой необходимости. Был обнаружен рост цен на гречку, рис и молоко.

Нарушения нашли на рынке в Алексине, а также в магазинах в Плавском, Суворовском районах, в Новомосковске и Зареченском округе Тулы. Руководителям организаций розничной торговли было объявлено 11 предостережений о недопустимости нарушения закона.