Коронавирус в Тульской области, последние новости на 12 марта 2021: за сутки скончались 9 человек Фото: Алексей ФОКИН

По статистическим данным на 12 марта, 110 новых случаев коронавируса выявлено в Тульской области за сутки. В это число входят жители Тулы и других регионов области. Так, за все время пандемии подтвержденных случаев ковида в Тульской области 34 388.

Однако есть свежие данные и по числу тех, кто победил болезнь за минувшие сутки: таких в регионе 111. В общей сложности в области вылечились 31 863.

Не смогли победить болезнь в области за сутки 9 человек. Таким образом, общее число смертей с начала пандемии составляет 1 373.