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Звезды12 марта 2021 10:42

Туляков приглашают принять участие в съемках мини телесериала

Его съемки будут проходить в регионе в апреле
Игорь КОПЫТОВ
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Туляков приглашают принять участие в съемках мини телесериала

Фото: материалы пресс-служб

Телевизионный четырех серийный игровой художественный фильм «Бойся я с тобой» компании ООО «Магнум-фильм» будут снимать в Тульской области. Режиссером картины выступит Елена Яковлева.

За плечами кинокомпании такие фильмы, как «Домовой», «Фея», «Невеста любой ценой», «Папа напрокат», «Про любовь», «Кризис нежного возраста».

Предположительно, в съемках новой ленты будут задействованы актеры тульских театров. А туляков, согласно информации кинокомисии Тульской области, приглашают принять участие в качестве технического персонала, реквизиторов, костюмеров и так далее.

Съемки продлятся в течение всего апреля.

Культура