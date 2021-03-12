Туляков приглашают принять участие в съемках мини телесериала Фото: материалы пресс-служб

Телевизионный четырех серийный игровой художественный фильм «Бойся я с тобой» компании ООО «Магнум-фильм» будут снимать в Тульской области. Режиссером картины выступит Елена Яковлева.

За плечами кинокомпании такие фильмы, как «Домовой», «Фея», «Невеста любой ценой», «Папа напрокат», «Про любовь», «Кризис нежного возраста».

Предположительно, в съемках новой ленты будут задействованы актеры тульских театров. А туляков, согласно информации кинокомисии Тульской области, приглашают принять участие в качестве технического персонала, реквизиторов, костюмеров и так далее.

Съемки продлятся в течение всего апреля.