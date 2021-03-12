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Общество12 марта 2021 10:23

Церковь в Дубенском районе признана официально бесхозной

Такое решение вынес суд
Елизавета УТКИНАЕлизавета УТКИНА
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Церковь в Дубенском районе признана официально бесхозной

Фото: Алексей ФОКИН

В Дубенском районе провели проверку исполнения законодательства о муниципальной собственности.

Выяснилось, что администрация Дубенского района вопреки требованиям закона не поставила на учет в территориальном органе ФРС в качестве бесхозяйного имущества здание бывшей Михайло-Архангельской церкви в селе Бабошино Дубенкого района.

По этому факту прокуратура провела ряд проверок и направила дело в суд. По решению суда церковь официально признана бесхозным строением.