Церковь в Дубенском районе признана официально бесхозной Фото: Алексей ФОКИН

В Дубенском районе провели проверку исполнения законодательства о муниципальной собственности.

Выяснилось, что администрация Дубенского района вопреки требованиям закона не поставила на учет в территориальном органе ФРС в качестве бесхозяйного имущества здание бывшей Михайло-Архангельской церкви в селе Бабошино Дубенкого района.

По этому факту прокуратура провела ряд проверок и направила дело в суд. По решению суда церковь официально признана бесхозным строением.