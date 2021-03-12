В Тульской области создадут команду Высшей хоккейной лиги Фото: материалы пресс-служб

Федерация хоккея Тульской области планирует создать новую команду, которая будет выступать в Высшей хоккейной лиге России уже в следующем сезоне. Брендом станет все та же «Академия имени Б.П. Михайлова», названная в честь двукратного олимпийского чемпиона, восьмикратного чемпиона мира и 11-кратного чемпиона СССР в составе ЦСКА.

Потенциал для этого есть — в регионе сейчас активно развивается не только профессиональный, но и массовый хоккей, проводятся игры Ночной хоккейной лиги, Лиги новичков, соревнования клуба юных хоккеистов «Золотая шайба». В регионе действуют 7 крытых ледовых арен, 83 хоккейных корта. В ближайшее время откроется ледовый комплекс в Ефремове, а также идет строительство еще двух арен в Щекино и Туле.