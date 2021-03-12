Туляков приглашают на Масленицу на Казанскую набережную и улицу Металлистов Фото: Игорь КОПЫТОВ

Оба дня на улице Металлистов с 12:00 до 20:00 будет проходить ярмарка-фестиваль вкусов. Также здесь будут организованы тематические фотозоны.

13 марта с 13.00 до 15.00 в районе центрального шатра уже на самой набережной состоится шоу барабанщиков Театрально-концертного центра. Также для туляков и гостей города приготовили семейную эстафету и зону игр, гурманский сюрприз «Коллекция блинов от шеф-поваров» и мастер-классы от участников ярмарки-фестиваля.

В последний день масленичной недели, 14 марта, с 12:00 на Казанской набережной стартует праздник – «ГАРМОНИЧная Масленица» - гуляния в народном стиле с масленичными забавами, играми в древнерусском стиле, интерактивами, концертами и угощениями, а также выступление театра огня «Эра» и в финале - сожжение чучела Масленицы. Гости программы – уникальный московский коллектив «Гармоника Драйв». В районе центрального шатра будет действовать «кукольный балаган» театральной студии «Овация», танцевальный мастер-класс и праздничный концерт.

Ожидается, что всех будут угощать блинами.