В Одоевском районе по требованию суда ликвидируют незаконные свалки Фото: Алексей ФОКИН

В Одоевском районе Тульской области рассмотрели административное дело о несанкционированных свалках.

В ходе проверок было установлено, что по дороге в сторону села Николо-Жупань и села Рылево Одоевского района находятся многочисленные несанкционированные свалки отходов. До настоящего времени свалки не ликвидированы.

Решением суда администрацию Одоевского района обязали убрать эти свалки. Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.