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Общество12 марта 2021 9:29

В нынешнем году в Туле начнут строить еще одну новую школу

Рассчитана она будет на 1100 мест
Игорь КОПЫТОВ
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В нынешнем году в Туле начнут строить еще одну новую школу

Фото: Алексей ФОКИН

Новую школу начнут в 2021 году строить в микрорайоне Северная Мыза в Туле.

А вот еще одно среднее учебное заведение в микрорайоне Времена года-2 на 600 мест должно быть сдано в ближайшее время. Сейчас там проходят внутренние отделочные работы.

С 1 сентября школа станет структурным подразделением центра образования № 39. Рассматривается и вопрос возведения малокомплектной школы на 100 мест в деревне Ямны. Приступить к строительству также предполагается до конца нынешнего года.