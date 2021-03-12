В нынешнем году в Туле начнут строить еще одну новую школу Фото: Алексей ФОКИН

Новую школу начнут в 2021 году строить в микрорайоне Северная Мыза в Туле.

А вот еще одно среднее учебное заведение в микрорайоне Времена года-2 на 600 мест должно быть сдано в ближайшее время. Сейчас там проходят внутренние отделочные работы.

С 1 сентября школа станет структурным подразделением центра образования № 39. Рассматривается и вопрос возведения малокомплектной школы на 100 мест в деревне Ямны. Приступить к строительству также предполагается до конца нынешнего года.