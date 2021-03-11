С 16:00 в тульском поселке Ленинский отключат холодную воду из-за аварии Фото: Алексей ФОКИН

АО «Тулагорводоканал» сообщает, что 11.03.2021г. с 16-00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по адресам: п. Ленинский, ул. Пушкина, д.8, ул. Терешковой, д. 6, ул. Стадионная, д.д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ул. Маяковского.

Отключение связано с аварийно-восстановительными работами по адресу: п. Ленинский, ул. Пушкина-Маяковского.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.