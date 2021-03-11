В Тульской области мужчина несколько раз совершал кражи в одном и том же доме Фото: Алексей ФОКИН

В Алексине мужчина совершил несколько краж из одного и того же многоквартирного дома.

В первый раз мужчина распивал алкоголь со знакомым, а когда они оба стали достаточно пьяны, забрал у собутыльника два мобильных телефона. На сопротивления законного владельца злоумышленник внимания не обратил.

Чуть позже в этом же доме он решил совершить еще одну кражу. Ему было известно, что в доме проживает 80-летняя женщина, которая имеет привычку не закрывать входную дверь квартиры. Причём злоумышленник прежде уже совершал грабёж из её жилища, зная об этом. Более того, за это злоумышленник уже даже «отсидел». Так и в этот раз: мужчина свободно вошел в чужую квартиру и, угрожая женщине ножом, забрал у нее 15 тысяч рублей. Потерпевшая, конечно же, обратилась в полицию.

Злоумышленником оказался 40-летний неработающий ранее судимый житель Алексина, он признался в содеянном.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 162 УК РФ «Разбой».