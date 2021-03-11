Жительницу Тульской области оштрафовали на 10 тысяч за поддельный проездной Фото: Алексей ФОКИН

По информации транспортной прокуратуры, 28-летняя девушка ехала на рельсовом автобусе на работу Тулу в октябре 2019 года. Она разговорилась с незнакомой женщиной, которая предложила помощь в оформлении справки, предоставляющей бесплатный проезд. Через некоторое время девушке документ передал незнакомец, и она в течение длительного времени пользовалась им для получения льгот в пригородном сообщении.

При этом подсудимая имела права на социальные льготы, в том числе на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте, так как проживала в зоне с льготным социально-экономическим статусом, просто подать заявление в установленном порядке в Пенсионный фонд не успела.

Свою вину девушка признала и в содеянном раскаялась.

Суд прекратил уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Приобретение, хранение, а также использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права» и назначил штраф в размере 10 тысяч рублей.

Постановление в законную силу не вступило.