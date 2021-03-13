13 марта на Казанской набережной в Туле отпразднуют масленицу Фото: Алексей ФОКИН

13 марта на Казанской набережной в Туле пройдут масленичные гуляния. Мы публикуем расписание программы «Гармоничная Масленица».

В программе: 12:00 — 20:00 — Ярмарка - фестиваль вкусов. 13:00 — 15:00 — Шоу барабанщиков «Концерт с солнечным настроением» от Театрально-концертного центра. 15:00 — 17:00 — Гурманский сюрприз «Коллекция блинов от шеф-поваров». 15:00 — 17:00 - «Семейная эстафета», зона игр — рофшор, тропа, колесо Фортуны. 17:00 — 19:00 — Мастер-классы от участников программы.