В Туле автоледи без прав сбила несовершеннолетнего пешехода Фото: материалы пресс-служб

10 марта в 8:10 на улице Герцена в Туле автоледи, не имея права управления транспортным средством, сбила несовершеннолетнего пешехода. 9-летний мальчик переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.

Мальчик получил различные травмы, после оказания медицинской помощи его отпустили.

Уважаемые пешеходы, сотрудники Госавтоинспекции напоминают вам, что передвигаться можно только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам. Если вы идете по краю проезжей части, то идти нужно навстречу движению транспортных средств. Переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин.