В тульском экзотариуме 13 марта можно будет узнать много нового и любопытного о лягушках Фото: материалы пресс-служб

Яркие и неприметные, беззащитные и опасные, миниатюрные и огромные — всё это дети воды — лягушки. Тульский экзотариум приглашает посетить государство царевны-лягушки.

Его населяют одни из самых удивительных созданий природы, соединяющие в себе две стихии. Они неповторимы и уникальны. А еще они стремительно исчезают с лица нашей планеты.

Первый шаг к спасению — знание. Тульский экзотариум в Центральном парке приглашает посетителей познакомиться поближе с этими чудесными созданиями.

Что ждёт посетителей зоопарка в этот день?

- 10:00 – экскурсия «Земноводные Тульского экзотариума»,

- 12:00 – интерактив «Ускользающее чудо»,

- 12:00 –16:00 – лягушачья игротека,

- 14:00 – занятие «В гостях у царевны-лягушки» — костюмированное знакомство с земноводными для детей и их родителей,

- 15:00 - экскурсия «Земноводные Тульского экзотариума»,

- 16:00 - лекция «Содержание и разведение популярных бесхвостых амфибий». Эксклюзив от Дарьи Змеевой,

- 17:00 - Экскурсия «Земноводные Тульского экзотариума».