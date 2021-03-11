В Щекино обнаружили обгоревший труп мужчины с перевязанными проволокой ногами Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области в городе Щекино на улице Революции, 1-б возле жилого дома местные жители обнаружили обгоревший труп мужчины. Как выяснилось позже, мужчина оказался жителем этого же дома.

Пугающим и жутким оказался тот факт, что ноги мужчины были перемотаны проволокой, одежды на нем не было. Рядом с с трупом нашли канистру и обгоревшие доски.

В обстоятельствах и причинах происшествия будут разбираться правоохранительные органы.