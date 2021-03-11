Молодежка тульского «Арсенала» разгромила тамбовчан Фото: материалы пресс-служб

В 17 туре молодежного первенства России оружейники с самого начала взяли инициативу в свои руки. Уже на 3-й минуте Артем Суханов удачно пробил пенальти, на 6-й отличился Данила Стрельчук, а на 20-й Владимир Баныкин. Во втором тайме - Егор Тузиков (63) и дважды Артем Лейбин (81 и 89).

Единственную «ответочку» от тамбовчан реализовал полузащитник Илья Яшин (16). Кстати, большую часть игры гости провели вдесятером после того, как на 31-й минуте за грубую игру был удален Роман Жеребятьев.

В следующем туре подопечные Сергея Передни сыграют дома с краснодарской командной.