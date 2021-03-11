Порядка 20 тысяч владельцев газового оборудования в Туле уклоняются от его проверки Фото: Алексей ФОКИН

Проверка на исправность и наличие утечек газового оборудования производится раз в год. Однако, далеко не все с такой частотой пускают специалистов Тулагоргаза к себе домой. В среднем, эта цифра среди жителей многоквартирных зданий составляет 15%, а вот среи частных домовладений — в два раза больше.

В Туле порядка 200 000 газифицированных помещений, а договоры на обслуживание есть у около 180 000 абонентов. С начала 2021 года газораспределительная организация в Туле направила уже более 6 тысяч уведомлений с требованием провести проверку газового оборудования. Граждан поставили в известность об ответственности за нарушения соответствующего действующего законодательства - им грозит штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей.