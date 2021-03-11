В Тульской области ребенок провалился в канализационный люк: виновный наказан Фото: Алексей ФОКИН

В Узловой ответственному лицу назначено наказание за ненадлежащее выполнение обязанностей. Так, 9-летняя девочка осенью провалилась в колодец, расположенный рядом с жилым домом №11 квартала 50 лет Октября в Узловой. Она получила различные травмы.

В происшествии обвинили бывшего инженера, который не заменил испорченный люк вовремя. Мужчина оштрафован на 105 тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.