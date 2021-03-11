На пожаре в Чернском районе женщина отравилась продуктами горения

11 марта 2021 года в 07:06 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: Чернский район, ст. Скуратово, ул. Заводская.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. На пожаре пострадала одна женщина, она отравилась продуктами горения. Ее удалось спасти.

МЧС по Тульской области призывает жителей быть бдительными и внимательными. При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".