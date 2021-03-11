В Тульской области отремонтируют 29 автодорог Фото: Алексей ФОКИН

Общая протяженность только местных участков составляет около 22 километров. Так, в Узловском районе планируется отремонтировать 8 участков, а в Дубенском и Киреевском районах - по 3. Всего же в план включены 12 участков региональных и 17 местных дорог.

В частности, будет отремонтирован участок дороги Щекино – Одоев – Арсеньево в Щекинском районе, обновлен подъезд от М-2 к поселку Ревякино на территории Ясногорского района и Большой Тулы. Кроме того, будет отремонтирован участок дороги Тула – Алешня.

Также в текущем году в Туле комплексный ремонт ждет улицу Октябрьскую и Металлургов.