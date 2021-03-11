В Туле миновала самая холодная ночь марта: столбик термометра опустился до -27 Фото: Алексей ФОКИН

Начало весны традиционно ознаменовано морозами. Убирать в шкаф зимний пуховик и теплые свитера тулякам еще явно рано. Так, в ночь на 11 марта столбик термометра в Туле опустился до -27.

Мороз держался и утром: на работу тулякам пришлось ехать, пока на улице было -24 градуса. Так весне за свои права придется еще пару дней побороться, ведь зима в этому году так просто не сдается.

По прогнозу на 11 марта, потепление в пряничную столицу придет с субботы. Уже на выходных температурный режим будет в районе 0...+1. Дальше серьезных холодов синоптики пока не прогнозируют, но все же расслабляться и настраиваться на окончательное весеннее тепло пока рано.