В Тульской области ищут 35-летнего мужчину

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" по Тульской области

В Тульской области поисковый отряд «ЛизаАлерт» ищет 35-летнего Ивана Николаевича Белозора. О том, где он находится, ничего неизвестно с 9 марта 2021 года.

Рост мужчины 187 см, нормального телосложения с русыми короткими волосами и голубыми глазами.

Одет был в серую весеннюю куртку, синие джинсы, черные ботинки и серую шапку.

Мужчина может находиться в вашем районе. Если вам что-то известно о его местонахождении, просьба сообщать по указанным номерам.