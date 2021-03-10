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Спорт

Не лучшим образом сыграли тульские баскетболисты на очередном туре чемпионата Первой лиги ЦФО

Мужская команда обменялась с соперником поражениями, а женская - дважды уступила
Игорь КОПЫТОВ
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Не лучшим образом сыграли тульские баскетболисты на очередном туре чемпионата Первой лиги ЦФО

Не лучшим образом сыграли тульские баскетболисты на очередном туре чемпионата Первой лиги ЦФО

Фото: соцсети

Мужчины из «Новомосковска» на выезде против команды «Липецк» вначале уступили хозяевам площадки – 76:81, а в повторном поединке взяли убедительный реванш – 110:79. Таким образом, наша команда в турнирной таблице в первой четверке. Впереди у новомосковцев еще две встречи с баскетболистами из Липецка, но уже в своих стенах.

А в женском турнире тулячки из «Cobra» на своей площадке дважды подряд уступили соперницам из «ОрелГУ» - 47:80 и 55:95. В турнирной таблице тульская команда сохранила за собой четвертую строчку, и через две недели примут в гости ивановскую «Энергию».