В Туле меняет адрес отдел по регистрации рождения, установления отцовства, усыновления и перемены имени Фото: Алексей ФОКИН

С 15 марта 2021 отдел по регистрации рождения, установления отцовства, усыновления и перемены имени комитета ЗАГС администрации г. Тулы будет расположен по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 47.

Режим работы: понедельник – пятница: 9.00-18.00; суббота: 9.00-17.00.

Обеденный перерыв: 13:00-13:48.

Воскресенье: выходной.

График приема граждан: понедельник: 14:00-17:30;

вторник, среда, четверг, пятница: 09:00-13:00; 13:48-17:30.

суббота: 09:00-13:00; 13:48-16:30.