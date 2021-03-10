В населенных пунктах Большой Тулы установили новые уличные фонари Фото: материалы пресс-служб

Новое уличное освещение появилось в некоторых местах Большой Тулы.

Работы проведены по следующим адресам:

- д. Нижняя Китаевка, смонтированы 4 светильника;

- пос. Трудовой, смонтирован 1 светильник;

- г. Тула, ул. Восточная, д. 39, смонтирована питающая линия СИП – 45 м и 1 светильник;

- д. Пиваловка, смонтированы 9 опор, питающая линия - 750 м и 18 светильников;

- г. Тула, Гарнизонный проезд д.3, к.3, смонтирована питающая линия СИП – 105 м и 3 светильника;

- д. Рождество, смонтированы 6 светильников;

- 2-ой Михалковский проезд, д. 52, смонтирована питающая линия СИП – 70 м и 1 светильник.

Также по обращениям жителей силами МКП «Тулагорсвет» проведены работы по установке приборов уличного освещения по следующим адресам:

- пос. Первомайский, д. 5 - 1 светильник;

- г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Орловское шоссе, д. 51 - 2 опоры, питающая линия СИП – 55м, 2 светильника;

- г. Тула, Мясново, 4-й проезд, д. 49б – 47а - питающая линия СИП – 120 м, 2 светильника;

- п. Михалково, Школьный проезд, д. 37 - питающая линия СИП-80 м., 2 светильника;

- Северное Заречье (поле многодетных) - 2 светильника;

- пос. Хомяково, ул. Хомяковская д.17 - 3 светильника.