Карликовые игрунки из тульского экзотариума в третий раз стали родителями Фото: материалы пресс-служб

Карликовые игрунки, живущие в старом здании зоопарка уже полтора года настолько освоились, что стали родителями в третий раз. Пол малыша пока неизвестен, где-то через месяц он станет более самостоятельным и сможет покинуть спину папы.

Имя малышу посетители экзотариума выберут сами. Сейчас большое и дружное семейство приматов живет в вольере, адаптированном под их нужды. Размером обезьянки меньше ладошки.

Часть вольера прозрачная, благодаря чему посетители могут посмотреть, как играют обезьянки. Другая же часть — там игрунки могут ото всех спрятаться, побыть в тишине и спокойствии.

Регулярное появление малышей на свет свидетельствует о том, что сотрудникам Экзотариума удалось подобрать максимально комфортные условия для содержания этих экзотических постояльцев.