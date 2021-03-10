Новомосковский «Химик» победил в зимнем первенстве Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Финальные встречи среди четырех лидеров «Снеговика» прошли на искусственном поле в Туле. За третье место боролись «Машиностроитель» и ГСС, и гидроспецстроевцы оказались сильнее — 3:0.

В битве за первые-второе места встречались «Алексин» и «Химик». Уже на первых же минутах отличился новомосковец Роман Ломакин, и преимущество это сохранилось почти до самой концы игры, когда Василий Орешкин (на 85-й минуте) окончательно подтвердил превосходство химиков.

А вот лучшим бомбардиром с 12 забитыми мячами стал другой игрок новомосковской команды - Никита Адоевцев.