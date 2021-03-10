В Туле неизвестные украли из садоводческого товарищества ворота Фото: Алексей ФОКИН

Стало известно, что в Туле с территории садоводческого товарищества неизвестные утащили ворота. Ночью они срезали петли, погрузили ворота и уехали.

Похитителей вычислили в ходе оперативных мероприятий. Ими оказались 38-летний неработающий туляк и его 35-летний подельник.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража». Подозреваемые проверяются на возможную причастность к другим хищениям металла.