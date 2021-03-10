Из-за ДТП под Тулой в больнице оказались два человека Фото: материалы пресс-служб

9 марта в 16:48 на 193-ем километре автодороги М-2 «Крым» в Туле мужчина, управляя автомобилем «Skoda Octavia», при повороте налево столкнулся с «KIA Rio».

В результате оба водителя получили различные травмы и были доставлены в больницу.

Уважаемые водители, большинство аварий случается по причине несоблюдения Правил дорожного движения. Помните, что, находясь за рулем автомобиля, вы несете ответственность не только за свою жизнь. Соблюдайте скоростной режим и не переоценивайте свои возможности!