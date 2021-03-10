В Тульской области два человека погибли в загоревшемся из-за ДТП авто Фото: Алексей ФОКИН

Утром 10 марта в 6:20 на дороге Новомосковск-Сокольники столкнулись «ВАЗ» и грузовик-хлебовозка. Из-за столкновения загорелась одна из машин.

В результате аварии погибли два человека: водитель и пассажир ВАЗа.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа полиции, сотрудники ГИБДД. Они выясняли все детали и обстоятельства случившегося, личности погибших, организовывали дорожное движение на указанном участке.