Ночью в Киреевске загорелся жилой дом: обошлось без пострадавших Фото: материалы пресс-служб

10 марта 2021 года в 3:29 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Киреевск, ул. Тупиковая.

На место происшествия незамедлительно прибыли два пожарных расчета. Горение они потушили чуть больше, чем за 20 минут.

Пострадавших в происшествии удалось избежать. С лестничной клетки дома спасли одного человека.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.