Тулячка стала обладательницей юниорского Кубка России по конькобежному спорту Фото: соцсети

Так, Артем Золотарев вошел в тройки призеров на дистанциях 500 и 1000 местров, показав результаты 36,27 секунды и 1 минута 12,06 секунды соответственно.

Студентка же Тульского государственного педагогического университета имени Л.Н. Толстого Анастасия Шацких, представлявшая группу высшего спортивного мастерства Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва, среди девушек стала второй на 500 метрах с результатом 40,6 секунды. Благодаря успешным выступлениям на предыдущих этапах Кубка, она выиграла общий зачет.