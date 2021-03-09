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У тульских школьников каникулы начнутся с 22 марта

Каникулы начнутся в штатном режиме
Елизавета УТКИНАЕлизавета УТКИНА
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У тульских школьников каникулы начнутся с 22 марта

У тульских школьников каникулы начнутся с 22 марта

Фото: Алексей ФОКИН

9 марта на оперативном совещании регионального правительства министр образования Тульской области сообщила, что весенние каникулы у школьников начнутся в штатном режиме.

Ребята уйдут на заслуженный отдых 22 марта на две недели.

На данный момент в регионе нет ни одного образовательного учреждения, полностью работающего в дистанционном формате. Во время каникул будут работать пришкольные лагеря, а также все учреждения допобразования, секции и кружки.