У тульских школьников каникулы начнутся с 22 марта Фото: Алексей ФОКИН

9 марта на оперативном совещании регионального правительства министр образования Тульской области сообщила, что весенние каникулы у школьников начнутся в штатном режиме.

Ребята уйдут на заслуженный отдых 22 марта на две недели.

На данный момент в регионе нет ни одного образовательного учреждения, полностью работающего в дистанционном формате. Во время каникул будут работать пришкольные лагеря, а также все учреждения допобразования, секции и кружки.