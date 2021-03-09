8 марта в Тульской области при ДТП пострадала несовершеннолетняя девочка: она ехала на переднем сидении без специального кресла Фото: материалы пресс-служб

8 марта в 14:30 на улице Новая, микрорайона Центральный города Донской, мужчина, управляя автомобилем «Volkswagen Passat», при выезде с прилегающей территории совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21144».

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир «ВАЗа», 10-летняя девочка. Она получила различные травмы и была отпущена после оказания медицинской помощи.

На момент ДТП девочка находилась на переднем пассажирском сидении, без детского удерживающего устройства.