Трое пострадали в ДТП из-за пьяного водителя в Узловой Фото: материалы пресс-служб

7 марта в 19:45 на улице Генерала Васильева в городе Узловой Тульской области пьяный автомобилист, находясь за рулем «УАЗ Патриот», устроил ДТП. Он выехал на правую обочину и въехал в припаркованную «Ладу Приору». В салоне последней находилась 20-летняя девушка.

В результате ДТП пострадали три человека: водитель «Лады», а такж две девушки-пассажира «Лады». Они получили различные травмы, но были отпущены после оказания медицинской помощи.

Госавтоинспекция Тульской области в очередной раз напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит не только штраф от 30 до 300 тысяч рублей, но и лишение свободы и права заниматься определенной деятельностью.