В Щекинском районе в ДТП пострадал несовершеннолетний мальчик: его госпитализировали Фото: материалы пресс-служб

6 марта в 12:25 на 211-ом километре автодороги М-2 «Крым» Щекинского района Тульской области, мужчина, управляя автомобилем «KIA Rio», совершил попутное столкновение с автомобилем «MAN».

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля «KIA», 10-летний мальчик. Во время ДТП он находился на заднем пассажирском сиденье, пристегнутый ремнем безопасности.

Уважаемые водители, большинство аварий случается по причине несоблюдения Правил дорожного движения. Помните, что, находясь за рулем автомобиля, вы несете ответственность не только за свою жизнь. Соблюдайте скоростной режим и не переоценивайте свои возможности!