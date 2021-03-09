В Туле школьники сняли в подарок одноклассницам видео сомнительного содержания Фото: Алексей ФОКИН

В тульском Центре образования №40 ученики 10 класса сняли в подарок к 8 марта для одноклассниц довольно непристойную видео-открытку.

На ролике, разосланном ребятами, парень, сидя на корточках в туалете, нецензурными словами поздравляет одноклассниц с праздником и показывает неприличные жесты.

Стало известно, что классный руководитель уже провел с молодыми людьми беседу. Родители мальчиков также признали, что их дети совершили противоречащий этическим нормам поступок. Теперь в учреждении проведут служебное расследование, кроме того, с учениками запланированы профилактические мероприятия.