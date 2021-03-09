Прекрасный пол отдыхает: 8 марта во время праздничного застолья одна девушка разбила о голову другой стеклянный бокал Фото: Алексей ФОКИН

В Узловском районе две девушки поссорились, отмечая праздник 8 марта и распивая вместе алкоголь. Конфликт начался со словесной перепалки, после чего перерос в более серьезную стадию.

Одна из девушек не сдержала эмоций и разбила о голову другой стеклянный бокал, из которого и пила спиртное.

В результате 42-летнюю потерпевшую с ушибленной раной доставили в больницу, а 28-летнюю подозреваемую — в отдел МВД для разбирательства. Девушка признала, что совершила противоправное деяние.

Теперь проводятся все необходимые мероприятия по выяснению обстоятельств происшествия.