На Болдина в Туле перевернулась иномарка: никто не пострадал

Фото: сообщество в социальной сети "Тула Жесть"

В сообществе социальной сети «Тула Жесть» появились фотографии с места аварии: машина перевернулась, наехав на сугроб. Автор поста отмечает, что ДТП произошло ночью 9 марта на Болдина.

На место оперативно прибыли сотрудники ДПС и медицинские работники. Сотрудники Госавтоинспекции прокомментировали ситуацию. По их словам, в ДТП участвовал один автомобиль, пострадавших в результате происшествия нет.

В комментариях под постом люди реагируют на ситуацию эмоционально: кто-то подметил, что «это фиаско», а кто-то намекнул, что ночью уставшим за руль лучше не садиться.