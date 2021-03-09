Коронавирус в Тульской области, последние новости на 9 марта 2021: за сутки выздоровели 84 человека Фото: Алексей ФОКИН

По статистическим данным на 9 марта, 111 новых случаев коронавируса выявлено в Тульской области за сутки. Этот показатель чуть больше показателя предыдущих суток. В это число входят жители Тулы и других регионов области. Так, за все время пандемии подтвержденных случаев ковида в Тульской области 34 056.

Однако есть свежие данные и по числу тех, кто победил болезнь за минувшие сутки: таких в регионе 84. В общей сложности в области вылечились 31 529 человека.

Не смогли победить болезнь в области за сутки 8 человек. Таким образом, общее число смертей с начала пандемии составляет 1 344.