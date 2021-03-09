В колониях Тульской области из-за коронавируса запретили свидания с заключенными Фото: Алексей ФОКИН

Во избежание распространения коронавируса в колониях Тульской области, там временно запретили свидания с заключенными. Ограничения коснулись следующих исправительных учреждений: ФКУ ИК-1, ФКУ ИК-2, ФКУ ЛИУ-3, ФКУ ИК-4, ФКУ ИК-5, ФКУ ИК-6, ФКУ ИК-7, ФКУ КП-8, ФКУ СИЗО-1, ФКУ СИЗО-4.

Адвокаты и лица, участвующие в судебно-следственных действиях, могут видеться с заключенными через стекло и будучи в медицинской маске. Кроме того, всем «гостям» придется надеть перчатки и бахилы.

Напомним, что с 17 декабря 2020 года во всех учреждениях УФСИН России по Тульской области подозреваемым, обвиняемым и осужденным разрешено получение посылок и бандеролей.