В Тульской области приступили к расчистке русла Упы в Одоевском районе Фото: материалы пресс-служб

По предварительным данным, в нынешний весенний паводок в регионе под воду могут уйти 14 мостов. Тем самым может нарушиться прямое транспортное сообщение с 55 населенными пунктами Тульской области.

Сейчас специалисты МЧС проводят работы по очистке русла реки Упа у низководных мостовых переездов и прибрежных полос от мусора в Одоевском районе, дабы обеспечить безаварийный пропуск паводковых вод.

В Тульской области приступили к расчистке русла Упы в Одоевском районе Фото: материалы пресс-служб

Вместе с тем, на случай затопления прорабатываются объездные пути, все жители населенных пунктов будут обеспечены необходимым продовольствием, медицинской помощью. Также будут созданы условия для обеспечения пожарной безопасности.