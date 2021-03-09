На Красноармейском проспекте в Туле двое неизвестных подожгли автомобиль и попали на камеры видеонаблюдения Фото: Алексей ФОКИН

На Красноармейском проспекте рядом с домом №52 двое злоумышленников подожгли автомобиль. ЧП произошло 6 марта в 19:10.

Злоумышленники, очевидно, хотели остаться неузнанными: на видео с камер наблюдения заметно, что они пытались замаскировать лицо чем-то похожим на маску. Однако на записи четко видно, что это был именно поджог. Сразу после выполненного «дела» двое начали со всех ног убегать с места преступления.

Сразу после исполнения своего коварного плана злоумышленники, судя по записи, побежали к трамвайному кольцу, которое находится за домом №54 по Красноармейскому проспекту.

Двух поджигателей теперь разыскивают владельцы пострадавшего авто. Если вы являетесь очевидцем этого происшествия, то можете помочь в поисках.