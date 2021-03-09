Тульский «Арсенал» крупно уступил на своем поле «Локомотиву» Фото: материалы пресс-служб

Если кратко о самом матче, то поначалу ничто не предвещало поражения туляков. Хозяева вполне достойно выглядели в первой половине встречи, и даже второй тайм открылся почти равной игрой. Ситуация резко переломилась на 71-й минуте, с первым же голом гостей. Дальше наша команда просто «посыпалась». Все три мяча были забиты буквально друг за другом. После Смолова в «Локомотиве» отличились Мурило на 75-й и Жемалетдинов на 85-й минутах. Ответить чем-либо туляки просто не успели.

В составе «Арсенала» на поле выходили Нигматуллин, Бауэр, Бурлак, Григалава, Рассказов (Горбатенко, 88), Костадинов, Чаушич, Ткачёв (Коновалов, 66), Ломовицкий (Хлусевич, 88), Э.Кангва (Джорджевич, 79), Луценко.